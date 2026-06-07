100 candeline per Peppino Mazzullo, la voce messinese di Topo Gigio FOTO

Il sindaco Basile ha consegnato la targa del Comune all'artista durante la festa per il centenario a Santo Stefano di Briga

MESSINA – Ieri festa grande a Santo Stefano di Briga. L’attore e doppiatore messinese Peppino Mazzullo, la voce del personaggio di Topo Gigio allo Zecchino d’oro dal 1961 al 2006, ha compiuto 100 anni. E ha ricevuto pure la targa del Comune, consegnata dal sindaco Federico Basile. Da anni Mazzullo vive in uno storico palazzo proprio di Santo Stefano di Briga, il borgo della provincia di Messina dove è nato il 6 giugno 1926 e al quale è sempre rimasto legato.

A partecipare alla festa anche l’attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e il cantautore e compositore Franco Fasano.

Mazzullo e Topo Gigio hanno fatto un pezzo di storia della Rai

Ancora si diverte con il tormentone “Ma cosa mi dici mai?”. La sua voce è rimasta nell’immaginario di tantissimi spettatori della televisione italiana. Un pezzo di storia della Rai. Così racconta come è nata l’idea di dare voce al personaggio di Topo Gigio, creato da Maria Perego: “Avevo due anni ed ero coricato. E vidi, ai piedi del letto, un’immagine che mi faceva cenno. Allora mi spaventai e urlai mamma. Ma la voce non usciva. Era l’immagine di una figurina che mi inquietava. Poi mia madre mi disse che si trattava di un folletto e che mi avrebbe portato fortuna. Quell’immmagine (il pupazzo di Topo Gigio, n.d.r.) l’ho rivista 35 anni dopo in Rai e mi sono venuti i brividi. E io annunciai che mi piaceva e che avrei provato a dargli voce. Chissà che non salti fuori qualche bel personaggio. E iniziai con la frase “Ma cosa mi dici mai?”. E ancora: “Era tanto che stavo zitto. Ora finalmente posso parlare. Mamma mia. Però qua in città si sta male: ci sono i gatti. I gatti sono molto affezionati. Ahahah”. E così gli ho dato la voce”.