Messina. Al Duomo l’ultimo saluto alla piccola Francesca Galletta

La bambina di otto anni morta per una grave infezione

MESSINA – Oggi pomeriggio i funerali di Francesca Galletta, la bambina di otto anni morta per una grave infezione al Policlinico di Messina. A celebrare fra Alberto Foti, parroco della chiesa S. Maria Addolorata. Francesca avrebbe compiuto nove anni a dicembre ed era alunna della scuola primaria “Mazzini-Gallo”.

Ha sottolineato fra Alberto: “Noi ringraziamo il Signore per averci donato Francesca perché il suo sorriso, la sua vivacità, la sua gioia non si è spenta quella mattina. Ma continua a essere presente attraverso lo spirito e attraverso la grazia divina”.

La bambina non ha retto a uno shock settico. Una sindrome da shock dovuta a una grave infezione. Ma gli approfondimenti sono in corso.

Lo scorso 28 agosto, sempre al Duomo, erano stati celebrati i funerali di un’altra piccola alunna della “Mazzini-Gallo”, Martina Merulla, morta in un incidente stradale

Per rispettare la richiesta dei parenti, non sono state scattate foto alla bara in chiesa.

