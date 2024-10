Tragedia a Messina, bimba di 8 anni muore al Policlinico

La piccola era giunta al pronto soccorso con febbre altissima

MESSINA – Una bambina di otto anni è morta nella notte al Policlinico di Messina. La bimba era arrivata con febbre altissima al pronto soccorso pediatrico, ma non ha risposto alle cure a cui è stata sottoposta. Trasferita in terapia intensiva, è deceduta intorno alle 4. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba, messinese, aveva la febbre già da alcuni giorni. I genitori hanno quindi deciso di portarla al pronto soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare.