Messina. Al Duomo l’ultimo saluto alla piccola Martina

I funerali della bimba di 7 anni morta in un incidente stradale sulla A2

MESSINA – “Il Signore raccoglie il pianto di una madre per la perdita di una figlia”. Padre Bartolo Calderone, parroco di Santa Maria di Gesù a Provinciale, cerca di trovare le parole per ricordare, durante i funerali oggi al Duomo, la piccola Martina Merulla, morta in un incidente stradale all’età di 7 anni. Tante le persone che si sono strette attorno ai familiari, compresi gli agenti della polizia penitenziaria, colleghi del padre di Martina. Sulla piccola bara bianca un abitino e le foto di Martina, tanti messaggi e due palloncini. Momenti di straziante dolore e commozione. “Oggi danzi in cielo, tu che amavi ballare”, ha detto don Calderone ricordando la passione di Martina.