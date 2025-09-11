 Messina. Al via il servizio scuolabus per l'anno scolastico 2025/26

Redazione

giovedì 11 Settembre 2025 - 08:00

Attivate 28 linee dedicate

Prenderà il via il prossimo 15 settembre il servizio di trasporto scolastico, voluto dall’Amministrazione Comunale e attivato dall’Azienda Speciale Messina Social City, che garantirà ogni giorno la mobilità di centinaia di bambini e ragazzi, accompagnandoli a scuola in sicurezza.

Quest’anno si conferma un’ampia adesione al servizio, alla chiusura dell’avviso pubblico sono state registrate 1.017 domande attraverso la piattaforma online, a cui si sono aggiunte molte ulteriori richieste arrivate via mail da parte di genitori che, pur non avendo preso visione del bando nei tempi stabiliti, hanno manifestato la volontà di usufruire del servizio. Un dato che testimonia non solo la costanza, ma anche il progressivo consolidamento della domanda da parte delle famiglie messinesi.

Grazie al lavoro di organizzazione e programmazione svolto, il servizio partirà con ben 28 linee attive, si procederà nelle prossime settimane con la valutazione delle restanti domande, tenendo conto delle tratte previste e del domicilio dei beneficiari.

Tra le 28 linee complessive, 7 sono dedicate esclusivamente al trasporto degli studenti degli istituti scolastici coinvolti in interventi strutturali, che per l’anno scolastico in corso sono stati temporaneamente trasferiti in altri plessi, una misura pensata per ridurre i disagi delle famiglie e garantire continuità alla vita scolastica.

Il servizio scuolabus rappresenta un tassello fondamentale per la città, consente alle famiglie di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro, riduce la circolazione di circa 1.000 auto private ogni giorno contribuendo alla sostenibilità ambientale, e favorisce processi di socializzazione e aggregazione tra i più piccoli.

“Il servizio scuolabus è il risultato di una programmazione attenta e condivisa, che mette al centro le famiglie e i bisogni della città. Ogni scelta organizzativa è stata fatta per rendere Messina più vivibile e sostenibile, garantendo un supporto concreto a chi ogni giorno affronta i tempi complessi tra lavoro e cura dei figli. È una dimostrazione di come l’Amministrazione, attraverso l’impegno della Messina Social City, sappia dare risposte reali e immediate ai cittadini” – dice il sindaco Federico Basile.

“Lo scuolabus non è solo un mezzo di trasporto, ma un servizio con un grande impatto sociale e comunitario. Significa garantire ai bambini il diritto allo studio e accompagnarli in un percorso di crescita sicuro e sereno, significa sostenere i genitori nella gestione quotidiana dei tempi di vita e di lavoro, e significa soprattutto rafforzare il senso di comunità. È un servizio che tiene insieme i bisogni individuali e il benessere collettivo, generando fiducia nelle istituzioni e contribuendo a costruire una città più inclusiva, sostenibile e solidale” – aggiunge la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini.

