Provvedimento urgente a causa del rischio di cedimento

Un tratto di viale Italia, subito a sud dell’incrocio con via Tommaso Cannizzaro, è stato chiuso al transito stamani a causa del rischio di crollo di un albero.

Mezzi all’opera per mettere in sicurezza l’albero, sul posto la Polizia Municipale per regolare il traffico.

Appena dieci giorni fa un altro albero era crollato nella vicina piazza XX Settembre, per fortuna senza conseguenze per le persone.