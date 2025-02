Messina. Albero crollato in piazza XX Settembre FOTO

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco

MESSINA – Un enorme albero è crollato in piazza XX Settembre, di fronte all’Orto botanico. Ed è finito su un altro albero. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco.

Si sta provvedendo a fare spostare le auto e alla messa in sicurezza. In una zona molto trafficata, tra supermercato e università, il crollo avrebbe potuto avere esiti drammatici. O comunque provocare più danni.

In questo periodo, inoltre, è in corso la potatura degli alberi. Nel 2023 a fare discutere fu il crollo di un pino sul viale Regina Elena. Da segnalare, in quell’occasione, l’impegno del Comune a sostituire 500 alberi in 5 anni.

