Messina. L’albero in mezzo allo stallo e il curioso parcheggio a metà

Verbale ad una cittadina che aveva parcheggiato dentro uno stallo... "trappola"

Una “ingiusta sanzione che è stata elevata nei confronti della mia assistita, rea di aver parcheggiato l’autovettura all’interno della Zona 3 in Z.T.L., con appena due ruote fuori dalle strisce, a fronte di uno stallo regolarmente previsto ma palesemente inadeguato”.

Siamo in via Luciano Manara, ad angolo con via dei Mille. La segnalazione è dell’avvocato Francesco Inferrera, che chiede l’annullamento in autotutela del verbale. “Sarebbe il caso – scrive – che l’amministrazione comunale provvedesse ad eliminare lo stallo in questione o a convertirlo in stallo destinato a ciclomotori. Ed infatti come si evince dalla foto in allegato, altri automobilisti nel tentativo di far entrare l’autovettura all’interno delle strisce hanno divelto uno dei legni posti a protezione dell’alberello di “ForestaMe”.

“Mi auguro – dice l’avvocato – che l’amministrazione competente vorrà invitare i propri dipendenti ad un atteggiamento più equo, tenuto conto che occorrerebbe maggiore rigore in ben altre circostanze, laddove continua impunita la doppia fila e la sosta selvaggia, piuttosto che sanzionare molto discutibilmente un automobilista per aver sostato con appena due ruote “in area all’uopo predisposta fuori degli appositi spazi previsti dalla segnaletica”.