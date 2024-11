Messina. Alloggio di Poste Italiane a disposizione delle donne vittime di violenza

Già accolte le prime donne. L'iniziativa gestita in collaborazione con il centro antiviolenza Cedav onlus

MESSINA – Prosegue l’impegno di Poste Italiane con il progetto “Autonomia abitativa donne vittime di violenza”, in collaborazione con associazioni del terzo settore e centri antiviolenza. Distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono 10 gli alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare di Poste Italiane, che dal 2022 sono stati destinati in comodato d’uso gratuito a donne, spesso con figli minori, vittime di violenza. A quasi tre anni dall’inizio del progetto, sono 46 le ospiti su tutto il territorio nazionale che hanno trovato ospitalità e con loro 37 minori.

Il progetto a Messina

In Sicilia, il progetto è partito dalla città di Messina, dove l’azienda ha messo a disposizione un alloggio che dispone di 4/5 posti letto, a seconda della presenza o meno di figli ed è stato dotato di arredi ed elettrodomestici.

L’alloggio ha già ospitato fino ad ora tre donne e si prepara ad accoglierne altre, grazie alla collaborazione dell’Associazione Cedav onlus, centro antiviolenza, da anni in prima linea nel territorio peloritano e parte della rete D.i.Re, Donne in Rete contro la Violenza.

Le altre iniziative per le donne vittime di violenza

Poste Italiane è impegnata da anni sul tema della parità e contro la violenza di genere con numerose iniziative di assistenza concrete, come la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui concessi a donne vittime di violenza, il volontariato d’impresa presso Organizzazioni del Terzo Settore che operano per la prevenzione, la sensibilizzazione e l’accoglienza per tutte coloro che sono state vittime di violenza.