Messina. Amata: "Nel centrodestra Fratelli d'Italia primo partito" - Tempostretto

MESSINA – “Fratelli d’Italia è il primo partito del centrodestra a Messina. Superiamo abbondantemente l’8% e soprattutto riceviamo tantissimi voti di lista a dimostrazione che la politica fondata sulla coerenza, sulla serietà, sul radicamento nel territorio, così come ci indica ogni giorno la nostra leader Giorgia Meloni, conduce a questi risultati”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars e commissario Fdi a Messina. “Per il Consiglio comunale – conclude Amata – abbiamo tre candidati in prima fila per essere eletti – aggiunge – e siamo di attesa del risultato definitivo che già pare abbastanza chiaro e consolidato. Non possiamo che ringraziare i nostri elettori che ci hanno confermato la loro fiducia e tanti altri che ce l’hanno data, siamo certi di non deluderli”.