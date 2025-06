Messina. Ancora guasti Enel all’acquedotto, la distribuzione idrica resta irregolare

Amam ha fissato un incontro con Enel per definire e risolvere il problema

Proseguono anche oggi i disagi alla distribuzione idrica sul territorio comunale di Messina, causati dai continui guasti registrati sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione nell’area di Fiumefreddo, che alimenta anche l’impianto di Torrerossa.

Le interruzioni stanno compromettendo la regolarità del servizio, con particolari criticità riscontrate nella zona nord della città e nei villaggi limitrofi. Le aree più colpite in data odierna sono via Palermo, zona Tremonti e viale Regina Elena.

Nella giornata di ieri, il centralino aziendale ha gestito 53 richieste di intervento evase grazie all’impegno costante del personale tecnico in campo.

Amam è impegnata per garantire la continuità del servizio anche con ausilio autobotti in tutta la città.

Amam ha fissato un incontro con Enel per definire e risolvere gli aspetti tecnici nel brevissimo periodo, nel frattempo la gestione del servizio sarà effettuata in procedura di emergenza con ausilio di autobotte a tutela degli impianti e dei sistemi di pompaggio già sottoposti a grave rischio per i motivi sopra citati.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare ai seguenti recapiti:

090 3687711

Numero Verde: 800 085584