Messina, aperte le iscrizioni per il concorso fotografico in ricordo di Vizzini

MESSINA – Al via l’edizione del contest fotografico in ricordo dello storico fotoreporter messinese, Michelangelo Vizzini. Il concorso, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, è organizzato dall’associazione “Morgana” in collaborazione con la famiglia Vizzini. “Luoghi, simboli e personaggi della tua città” è il tema di quest’edizione. Ogni città ha una storia da raccontare. Che siano le vie aRollate del centro, un angolo nascosto pieno di ricordi, volti familiari che ogni giorno animano le strade o simboli che rappresentano l’anima del luogo: tutto parla di identità, appartenenza e bellezza.

Per partecipare, gratuitamente, sarà necessario inviare le proprie immagini, specificando nome e cognome del partecipante, titolo della foto e recapito telefonico all’indirizzo email concorsovizzini@gmail.com, entro lunedì 5 maggio 2025. La giuria, formata da professionisti ed esperti del settore, valuterà la creatività e il contenuto degli scatti in gara e selezionerà i vincitori. I premi in palio prevedono tre buoni acquisto dal valore rispettivamente di €300 per il primo posto, €250 per il secondo e €150 per il terzo classificato messi in palio dagli sponsor del contest.

Le immagini ritenute migliori saranno inoltre esposte in occasione dell’evento universitario “Piazza dell’Arte”, andando a comporre la scenografia del Rettorato, assieme a cantanti, ballerini e le esibizioni di artisti di ogni genere. La cerimonia di premiazione avrà luogo nella serata di giovedì 9 maggio, in occasione della X edizione di “Piazza dell’Arte”, nella scalinata del Rettorato dell’Università di Messina.

