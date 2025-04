Messina. Aperto in Prefettura il registro condoglianze per la morte del papa

La cittadinanza potrà recarsi nella sede della Prefettura di Messina dalle 8 alle 20 fino a sabato 26 aprile

A seguito del decesso di papa Francesco, l’ufficio del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’apertura di un registro di condoglianze in tutti gli Uffici Territoriali del Governo, fino al giorno della celebrazione dei funerali, sabato 26 aprile 2025.

Conseguentemente nella sede del Palazzo del Governo di Messina la prefetta ha impartito immediate disposizioni per l’attivazione del registro, che è a disposizione di tutti i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la morte del papa.

La cittadinanza potrà recarsi nella sede della Prefettura di Messina dalle 8 alle 20.