Messina, Assunta Musella nuovo procuratore aggiunto. Csm annulla nomina di Colamonici

La toga la spunta sul collega già in servizio dal 2023 che ha coordinato l'indagine sul femminicidio di Sara Campanella

Messina – La spunta Assunta Musella nella “causa” col collega Marco Colamonici per l’incarico di procuratore aggiunto di Messina. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha annullato la nomina di Colamonici, in servizio in riva allo Stretto da settembre 2023, e designato al suo posto Assunta Musella.

Il ricorso al Tar

La decisione dell’organo di autogoverno della magistratura arriva dopo la sentenza del Tar del Lazio, confermata a dicembre scorso, che aveva accolto il ricorso della Musella e riconosciuta legittima la pretesa della toga di occupare la poltrona di aggiunto a Messina.

Il femminicidio di Sara Campanella

In città Marco Colamonici si è occupato di alcune rilevanti inchieste in tema di reati contro le fasce deboli ed economici. E’ stato lui, più recentemente, a coordinare le attività dei carabinieri per catturare Stefano Argentino dopo il femminicidio di Sara Campanella.