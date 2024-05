Messina. Atm riqualifica le vecchie pensiline

Da San Michele ad Acqualadroni l'iniziativa coinvolge tutta la città

MESSINA – Vecchie pensiline Atm riqualificate. Comunica l’azienda: “La prima pensilina riqualificata ha trovato “casa” al capolinea di San Michele. L’attività di installazione si è avviata ieri, mentre oggi, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del presidente dell’Azienda Trasporti di Messina Giuseppe Campagna, si è proceduto alla collocazione della pensilina rigenerata a Cumia. Lì è stata rimossa quella preesistente per essere sottoposta all’attività di restyling. Nei prossimi giorni, le pensiline riqualificate saranno via via posizionate su tutto il territorio comunale. Giovedì 23 sarà la volta di Marmora ed entro la prossima settimana toccherà alla frazione di Acqualadroni.

“Miglioriamo il volto della città”

Sottolinea il vicesindaco Mondello: “Il piano di ammodernamento è frutto del lavoro quotidiano dell’amministrazione comunale in sinergia con Atm per migliorare il volto della città. L’attività di restyling prosegue e sta interessando tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie. Cambiare in meglio la città è possibile, con il nostro impegno ma anche con la collaborazione di tutta la comunità cittadina”-

Afferma a sua volta il presidente Campagna.“Stiamo mantenendo la promessa che avevamo fatto alla città di riammodernare le vecchie e usurate pensiline. Sappiamo quanto tali strutture siano importanti per i cittadini in attesa dell’autobus. Ci auguriamo che i messinesi possano averne cura. Nei prossimi giorni i lavori di installazione delle pensiline riqualificate da un’azienda messinese riguarderanno tutte le zone”.

Nella foto Campagna e Mondello con il consigliere comunale Giandomenico La Fauci a San Michele.