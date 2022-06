Messina. "Azioni strategiche Comune-Capitaneria per migliorare la sicurezza delle nostre coste" - Tempostretto

Il sindaco Basile in visita di cortesia dal comandante della Capitaneria di Porto Tassara

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Messina, capitano di vascello Andrea Tassara. A conclusione della visita di cortesia il Sindaco Basile ha dichiarato che si è trattato di “un incontro positivo, nel corso del quale abbiamo discusso dello stato attuale delle spiagge, anche in relazione alla già avviata stagione balneare e di altri temi legati alle politiche del mare e alla posizione strategia della nostra città. Abbiamo concordato – ha aggiunto il primo cittadino – che Comune di Messina e Capitaneria di Porto proseguiranno la collaborazione già avviata negli ultimi anni per porre in essere azioni e strategie comuni per raggiungere risultati che possano migliorare la vivibilità e la sicurezza delle decine di chilometri di coste che caratterizzano il nostro territorio”. Le visite protocollari proseguiranno a partire da lunedì 27.