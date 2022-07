Messina. Basile alla Corte dei Conti: "Riprendiamo il Piano di riequilibrio lasciato" - Tempostretto

Il sindaco ha chiesto all'ente di controllo se si esprimerà direttamente o se servirà la valutazione della Commissione ministeriale. Le prime dichiarazioni dopo l'incontro

Il sindaco Federico Basile ha partecipato all’adunanza della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana “finalizzata all’aggiornamento delle informazioni documentali relative al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina”.

“Siamo in questa procedura dal 2012 – dice al termine Basile -, sono passati 10 anni e le azioni del Piano adottato nel 2018 hanno prodotto i risultati previsti. Ripresenteremo la rimodulazione dello scorso 1 febbraio che il vecchio Consiglio non ha nemmeno trattato e grazie alla quale abbiamo liberato risorse importanti a favore del bilancio comunale”.

“Ho chiesto alla Corte dei Conti – conclude Basile – di capire se si esprimeranno direttamente come previsto dalla loro Deliberazione 24/2022/Prsp o se bisognerà ritornare alla valutazione della Commissione ministeriale per definire una condizione di apparente sospensione che dura da 10 anni”.

Le prime dichiarazioni dopo l’audizione

Non appena terminata l’audizione della Corte dei Conti, Federico Basile, raggiunto da Tempostretto, sintetizza il senso dell’audizione da lui richiesta alla Corte dei Conti a Palermo: “Ho chiesto tempi celeri. La città – evidenzia al telefono da Palermo il sindaco di Messina – ha bisogno di risposte veloci”.

“Non userò i metodi del passato”

Nella sede della Sezione di Controllo per la Regione siciliana, Basile ha precisato che non farà “ulteriori rimodulazioni: il Piano che presenterò al Consiglio è questo. Andrò con quello preparato l’1 febbraio. Ero revisore dei conti nel 2013 e conosco bene ogni aspetto. Ora attendo tempi certi. Non userò i metodi del passato, come quello di allungare i tempi. Abbiamo bisogno di una svolta”.