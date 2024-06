Messina. Beach Volley a piazza Duomo, lavori in corso

I campi in sabbia sono in fase di realizzazione

MESSINA – La seconda volta del Beach Volley Pro Tour a Messina è in programma dal 20 al 23 giugno. Sono in corso, a piazza Duomo, i lavori per realizzare i campi in sabbia.

22 le nazioni rappresentate da tutte e cinque i continenti: Italia, Olanda, Germania, Israele, Egitto, Cechia, Slovacchia, Inghilterra, Ungheria, Polonia, Ucraina, Spagna, Argentina, Stati Uniti, Austria, Bulgaria, Australia, Svizzera, Estonia, Giappone, Belgio, Canada. Le coppie azzurre saranno 10 sulle 56 che partecipano da regolamento (le iscrizioni erano state 70) e l’evento avrà un’importanza maggiore visto che assegnerà pass per le prossime Olimpiadi di Parigi e alcune coppie ancora non sono qualificate.

Le novità: tribuna aggiuntiva rispetto allo scorso anno, oltre a quella disposta sul lato corto ce ne sarà una seconda sul lato lungo tra il campo e la facciata del Duomo; campo principale illuminato che permetterà di giocare fino a quasi mezzanotte; più zone d’ombra con il villaggio che sarà in parte ridisegnato.