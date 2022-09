Messina. Cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza - Tempostretto

Il tenente colonnello Girolamo Franchetti subentra al Tenente colonnello Emanuele Camerota

MESSINA – Il tenente colonnello Girolamo Franchetti subentra al Tenente colonnello Emanuele Camerota alla guida del Nucleo di Polizia rconomico–finanziaria della Guardia di Finanza di Messina. Il tenente colonnello Camerota, che è stato destinato al comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Verona, durante i tre anni di permanenza presso il Reparto ha conseguito importanti risultati, di rilievo per la realtà territoriale messinese, in particolare nella lotta all’evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità. Il tenente colonnello Franchetti giunge dal Comando generale della Guardia di Finanza di Roma proveniente dalla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, dove ha frequentato il 49° Corso superiore di Polizia economico-finanziaria.

Originario di Santa Maria Capua Vetere, l’Ufficiale è laureato in Giurisprudenza, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, ed ha altresì frequentato un Master in Diritto tributario internazionale la LUISS di Roma. Nella sua carriera ha disimpegnato diversi incarichi, sia operativi sia di staff, ricoprendo, da ultimo, l’incarico di Capo sezione del III Reparto operazioni del Comando generale. Il Comandante provinciale di Messina, Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il tenente colonnello Emanuele Camerota per il proficuo ed apprezzato lavoro svolto, ha espresso al nuovo comandante del Nucleo di Polizia economico–finanziaria di Messina i migliori auguri per il nuovo incarico.