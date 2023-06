Messina. Campionati studenteschi, ecco tutti i premiati - Tempostretto

Alunni impegnati a tennis, tennistavolo, rugby, pallavolo, nuoto, calcio a 5, pallacanestro, badminton, atletica leggera, baseball, scacchi, canottaggio, danza sportiva e vela

In un affollato Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si è svolta la cerimonia di premiazione dei Campionati Studenteschi, condotta dalla giornalista Rachele Geraci.

In apertura il sindaco di Messina, Federico Basile, ha salutato, con un breve intervento, alunni e docenti, sottolineando il grande impegno che, da oltre 50 anni, il mondo della scuola e quello dello sport mettono in campo per consentire a tanti giovani di partecipare a delle competizioni, la cui principale finalità è quella della partecipazione e dell’integrazione. Il risultato positivo, il successo rappresentano comunque un importante valore aggiunto.

Per l’assessore comunale allo Sport, Massimo Finocchiaro, “la Scuola ha dimostrato di essere pienamente vitale, ma anche il Comune non è da meno, considerato l’impegno per migliorare la quantità e la qualità degli impianti sportivi comunali messi a disposizione dei Campionati”.

TENNIS

Scuole secondarie di primo grado

Categoria unica femminile: I.C. “Evemero da Messina”, Messina

Categoria unica maschile: I.C. “Boer – Verona-Trento” Messina

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.S. “Bisazza” Messina

Allievi: I.I.S. “Maurolico” Messina

TENNISTAVOLO

Scuole secondarie di primo grado

Categoria unica femminile: I.C. “B. Genovese” Barcellona

Categoria unica maschile: I.C. “Anna Rita Sidoti” Gioiosa Marea

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.S. “Bisazza” Messina

Allievi: I.I.T. “Majorana” Milazzo

RUGBY

Squadre vincitrici Rugby Seven Scuole secondarie di primo grado

Cadette: I.C “Pascoli – Crispi” Messina

Allievi: I.C Torregrotta

Squadre vincitrici Rugby Seven Scuole secondarie di secondo grado

Allievi: I.I.S. “Impallomeni” Milazzo, a cui verrà consegnato un gagliardetto di merito in qualità squadra campione regionale

Squadre vincitrici manifestazione promozionale TAG Rugby

Categoria Mista Cadette/i: Allieve: I.C. “Terzo” Milazzo

PALLAVOLO

Scuole secondarie di primo grado

Cadette: I.C. “Alì Terme”

Cadetti: I.C: “Evemero da Messina”, Messina

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.T. “Majorana” Milazzo

Allievi: I.I.S. Liceo “Piccolo” Capo d’Orlando

NUOTO

Scuole secondarie di primo grado

Categoria unica femminile: I.C. “Mazzini” Messina

Categoria unica maschile: I.C. “Mazzini” Messina

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.T.L. “Caio Duilio” Messina

Allievi: Liceo “Archimede” Messina

CALCIO A CINQUE

Scuole secondarie di primo grado

Cadette: I.C. “Tusa”

Cadetti: I.C: “Tommaso Aversa”

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: Liceo “Seguenza” Messina

Allievi: I.I.S. “Minutoli” Messina

PALLACANESTRO – BASKET 3X3

Scuole secondarie di primo grado

Cadette: I.C. N.2 “Luigi Pirandello” Patti, a cui verrà consegnato un gagliardetto di merito in qualità di Campione Regionale Basket 3X3

Cadetti: I.C: “Boer – Verona-Trento” Messina a cui verrà consegnato un gagliardetto di merito in qualità di Campione Regionale Basket 3X3

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: Liceo “Archimede” Messina

Allievi: I.I.S. “G,B; Impallomeni” Milazzo Minutoli” a cui verrà consegnato un gagliardetto di merito in qualità di Campione Regionale Basket 3X3

BADMINTON

Scuole secondarie di primo grado

Categoria unica femminile e maschile: I.C. “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.S. “Verona – Trento” Messina

Allievi: I.I.T. “Majorana” Milazzo a cui verrà consegnato un gagliardetto di merito in qualità di Campione Regionale Badminton

ATLETICA LEGGERA e CORSA CAMPESTRE

Scuole secondarie di primo grado

Cadette: I.C. “Evemero da Messina”, Messina

Cadetti: I.C: “B. Genovese” Barcellona

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: Liceo “Maurolico” Messina

Allievi: I.I.S. “Maurolico” Messina

Scuole vincitrici corsa campestre secondarie di primo grado

Ragazze: I.C. “Pascoli – Crispi” Messina

Ragazzi : I.C. “Anna Rita Sidoti” Gioiosa Marea

Cadette: I.C. “Evemero da Messina”, Messina

Cadetti: I.C: “B. Genovese” Barcellona

Scuole vincitrici corsa campestre secondarie di secondo grado

Allieve: I.I.S. “Caminiti – Trimarchi” S. Teresa di Riva

Allievi: I.I.T.L. “Caio Duilio” Messina

Juniores Femminile: I.I.S. “Medi” Barcellona

Juniores Maschile: I.T.T. “Majorana” Milazzo

BASEBALL

Scuole secondarie di primo grado

Categoria Unica Mista: I.C. “Santa Margherita” I.C. “Villa Lina”

SCACCHI

Scuole secondarie di primo grado

Categoria Unica: I.C. “Pascoli – Crispi” Messina

Scuole secondarie di secondo grado

Allievi/e: Liceo “Emilio Ainis” Messina

CANOTTAGGIO

Scuole secondarie di secondo grado

Allievi/e: I.I.S. “Bisazza” Messina

DANZA SPORTIVA

Scuole secondarie di primo grado

Categoria Unica: I.C. N.2 “Giovanni Paolo II” Capo d’Orlando

ORIENTAMENTO

Scuole secondarie di secondo grado

Allieve: Liceo “Maurolico” Messina

Allievi: I.I.S. “Caminiti – Trimarchi” S: Teresa di Riva

Juniores Femminile: Liceo “Archimede” Messina

Juniores Maschile: Liceo “Maurolico” Messina

VELA

Scuole secondarie di secondo grado

Categoria Unica Mista: I.I.S. “Impallomeni” Milazzo I.T.E.T. “L. Da Vinci” Milazzo