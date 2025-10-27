Messina, cane smarrito. “È malato e ha bisogno delle sue pillole”

Prevista una ricompensa per chi lo ritroverà. In zona nord ieri sera "whisky", barboncino di colore marrone, ha assistito all'incidente che ha coinvolto la padrona scappando

MESSINA – Smarrito un barboncino toy, di colore marrone, in via Consolare Pompea nella serata di ieri. L’animale “whisky” si trovava in bracco alla sua padrona quando quest’ultima è stata investita, davanti la “Pizzeria 360°” da un motorino. Lei è finita al Papardo, ma nel parapiglia il cane è scappato via e non è stato più ritrovato nonostante le prime ricerche.

L’animale ha una medaglietta, ma l’urgenza è perché il cane “è malato di epilessia e ha bisogno delle sue pillole” fanno sapere. Per questo la famiglia spera si possa ritrovare al più presto presto e ha mandato la segnalazione Whatsapp al nostro giornale e prevede una ricompensa per chi lo ritroverà. Chi avesse informazioni o abbia ritrovato il cane casualmente può contattare questo numero: 3406876713.