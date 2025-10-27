 Messina, cane smarrito. "È malato e ha bisogno delle sue pillole"

Segnalazione WhatsApp

lunedì 27 Ottobre 2025 - 10:40

Prevista una ricompensa per chi lo ritroverà. In zona nord ieri sera "whisky", barboncino di colore marrone, ha assistito all'incidente che ha coinvolto la padrona scappando

MESSINA – Smarrito un barboncino toy, di colore marrone, in via Consolare Pompea nella serata di ieri. L’animale “whisky” si trovava in bracco alla sua padrona quando quest’ultima è stata investita, davanti la “Pizzeria 360°” da un motorino. Lei è finita al Papardo, ma nel parapiglia il cane è scappato via e non è stato più ritrovato nonostante le prime ricerche.

L’animale ha una medaglietta, ma l’urgenza è perché il cane “è malato di epilessia e ha bisogno delle sue pillole” fanno sapere. Per questo la famiglia spera si possa ritrovare al più presto presto e ha mandato la segnalazione Whatsapp al nostro giornale e prevede una ricompensa per chi lo ritroverà. Chi avesse informazioni o abbia ritrovato il cane casualmente può contattare questo numero: 3406876713.

