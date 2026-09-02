 Messina. Caos in zona nord con la chiusura della galleria San Jachiddu

Messina. Caos in zona nord con la chiusura della galleria San Jachiddu

Alessandra Serio

Messina. Caos in zona nord con la chiusura della galleria San Jachiddu

mercoledì 02 Settembre 2026 - 14:08

Traffico paralizzato sulla circonvallazione all'ora di punta

Messina – Traffico paralizzato sul viale Regina Elena, all’ora di punta, e circolazione congestionata nelle altre principali arterie delle zone del centro nord, oggi. La foto, scattata poco prima delle 14, documenta auto e bus praticamente fermi a lungo, lungo la circonvallazione.

Traffico paralizzato, ecco perché

A parte il rientro alla normalità dopo le vacanze, a pesare è con grande probabilità la chiusura della galleria San Jachiddu, da oggi interdetta alla circolazione dei mezzi per tre giorni. Il tunnel resterà chiuso per consentire i lavori di manutenzione fino al 5 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17.

Galleria chiusa e nessuna misura adottata

Intanto il lettore che ci ha mandato la foto del viale Regina Elena segnala che nel tratto non si intravedono agenti di polizia municipale. Non sembra quindi essere stato approvato un piano straordinario per evitare il caos, malgrado la chiusura della galleria sia stata programmata da tempo.

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