Messina celebra il 541° Dies Natalis di Santa Eustochia Smeralda

venerdì 30 Gennaio 2026 - 06:40

La parrocchia di Camaro Superiore ha offerto l'olio per la lampada votiva

Messina si è stretta attorno alla sua Santa concittadina per la solenne celebrazione del 541° anniversario del Dies Natalis di Santa Eustochia Smeralda. La cerimonia, svolta in un clima di profonda emozione e intensa spiritualità, ha visto la partecipazione di molti fedeli che hanno voluto onorare la memoria e l’eredità spirituale della religiosa clarissa.

La celebrazione eucaristica

A presiedere la solenne Celebrazione Eucaristica è stato Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha sottolineato l’attualità del messaggio di Santa Eustochia, esempio di dedizione totale e amore per la propria terra, invitando la comunità a riscoprire i valori di umiltà e carità che hanno contraddistinto la sua vita.

L’offerta dell’olio da Camaro Superiore

Uno dei momenti più suggestivi della cerimonia è stato il rito dell’offerta dell’olio e l’accensione della lampada votiva, che arde dinanzi al corpo incorrotto della Santa. Quest’anno, questo compito simbolico è stato affidato alla Parrocchia Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore. Il gesto ha rappresentato un importante momento di comunione tra le diverse realtà parrocchiali del territorio e il monastero di Montevergine, custode della memoria di Eustochia.

