Messina. Celebrazioni feste patronali di San Giacomo e San Biagio: le limitazioni viarie - Tempostretto

MESSINA – In occasione delle celebrazioni e dello svolgimento di eventi aggregativi nel contesto della festa patronale di San Giacomo, nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 e 30 luglio, dalle ore 14 alle 24, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, nei predetti giorni, saranno istituiti i divieti di sosta, entrambi i lati, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in via Buganza, nel tratto compreso tra le vie Napoli e Reggio Calabria.

Festeggiamenti in onore del patrono San Biagio nel villaggio Altolia: limitazioni viarie in piazza Trimarchi

In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Biagio del villaggio Altolia, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto da lunedì 25 a venerdì 29, nella fascia oraria 17-24, e dalle 8 di sabato 30 alle 24 di domenica 31, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in piazza Michelangelo Trimarchi (ex piazza Ponte) del villaggio Altolia, nel tratto compreso tra la fermata autobus ATM (che rimarrà fruibile) ed il monumento ai caduti.