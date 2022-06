Messina. Centri di medicina integrata e preventiva, cura della fibromialgia al Papardo - Tempostretto

Oggi convegno nella sede di Federfarma

Oggi dalle ore 17 alle ore 19.30 a Messina presso la sede della Federfarma, in Via Risorgimento 25,

si svolgerà un convegno per presentare il primo progetto di ambulatorio di medicina integrata e preventiva coordinato dal dott. Domenico Scilipoti Isgrò.

L’attività dell’ambulatorio si avvierà presso l’ospedale Papardo ma seguiranno altri ambulatori in provincia

e per il resto della Sicilia. L’ambulatorio si propone l’obiettivo di accogliere tutti coloro che desiderano affrontare con un approccio olistico le problematiche connesse a varie patologie tra le quali la fibromialgia. Sarà un ambulatorio che accoglierà i pazienti con figure professionali formate ad hoc e avrà presente all’interno della struttura uno sportello dell’ Aisf Odv (Associazione italiana sindrome fibromialgica) per potere assicurare un’assistenza solidaristica con accoglienza e ascolto dei pazienti e tanta informazione.

Patologia invalidante

L’associazione ha carattere nazionale con sede presso l’ospedale Sacco di Milano. Il presidente è il prof. Piercarlo Sarzi Puttini, la vice presidente la nostra conterranea Giuseppina Fabio che lavora con incessante impegno anche al riconoscimento della sindrome come patologia invalidante. A breve si attende tale riconoscimento e ciò costituirà un passo importante anche per il cambiamento di approccio che si potrà finalmente realizzare nei confronti dei molti medici che ancora oggi fanno fatica a dare il corretto supporto al paziente fibromialgico.

Terapie con cannabis

Nel corso del convegno si discuterà tra le altre, delle terapie quali la cannabis, che sono state già autorizzate dalla regione siciliana che si è così allineata ad altre regioni. Molti altri argomenti ed aspetti della medicina olistica saranno presi in esame durante i lavori che vedranno la partecipazione di medici accreditati con esperienze dedicate alle terapie non convenzionali.