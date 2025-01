Messina. Chiamata alle arti in Galleria, dal disegno alla musica

Il fumettista Lelio Bonaccorso e il comitato invitano oggi a "un appuntamento collettivo e libero"

MESSINA – “Il Comitato degli artisti ricomincia alla grande, con il primo appuntamento dell’anno che vedrà assieme musica, poesia, arti figurative e giocoleria. Un momento in cui ci ritroveremo di nuovo assieme, dal titolo “GenerAzioni”, al quale siete tutti invitati a partecipare come singoli artisti”. Ad annunciarlo il fumettista Lelio Bonaccorso. L’appuntamento è domenica 5 gennaio, nella Galleria Vittorio Emanuele, a partire dalle 16.30.

Aggiunge l’artista messinese: “Ricordo a tutti che questo non è un evento organizzato ma un appuntamento tematico, collettivo e libero. Pertanto, ogni artista che vorrà partecipare deve fare richiesta, al solito, col modulo del regolamento Artisti di strada.