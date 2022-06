Messina. Chiusa vertenza porto di Tremestieri: firmati contratti a tempo pieno - Tempostretto

Una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Società Comet annuncia che dopo un confronto durato un anno si è chiusa la vertenza con soddisfazione di sindacati e azienda

MESSINA – Nella giornata di ieri, presso la sede di Sicindustria Messina, la firma dei lavoratori portuali di Tremestieri che vedono la trasformazione da part time a full time dei propri contratti di lavoro, così come da accordi sottoscritti in sede di Autorità di Sistema Portuale dello Stretto lo scorso primo aprile.

Una giornata storica per tanti lavoratori che dal 2006, data di entrata in esercizio degli approdi di Tremestieri, hanno ricercato con le diverse società concessionarie che si sono susseguite sia la salvaguardia dei propri diritti che della stabilità occupazionale e salariale.

Il nuovo contratto con la Comet

Con il subentro della Società Comet nel 2015, in una delicata vertenza terminata in Prefettura, si sono garantiti i livelli occupazionali, ma solo con la firma di oggi si raggiunge la piena occupazione grazie alla trasformazione dei contratti dei lavoratori in full time.

Inoltre, con la contestuale condivisione tra sindacati e azienda di un nuovo contratto integrativo giunge la conclusione positiva di una non semplice vertenza accolta con soddisfazione dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Messina e dai vertici della Comet S.r.l che, grazie anche al ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ed alla disponibilità della Società Caronte e Tourist sono consapevoli di essere riusciti a coniugare i diritti e la piena occupazione di tutti i lavoratori della società Comet con produttività e sviluppo aziendale determinanti per il futuro ruolo strategico del sito di Tremestieri e di tutta la portualità dello Stretto.