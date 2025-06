Messina “città della pace”, a Palazzo Zanca presidio del Comitato fermiamo la guerra

Al termine della manifestazione una delegazione ha incontrato il sindaco Basile

MESSINA – Si è tenuto ieri sera, a Palazzo Zanca, il presidio promosso dal Comitato fermiamo la guerra. Donne, uomini, giovani, anziani e famiglie hanno risposto all’appello lanciato dal Comitato per chiedere “la fine dei conflitti, condannare il genocidio in corso a Gaza e invocare la pace come diritto fondamentale dei popoli”.

Numerosi gli interventi che si sono susseguiti: testimonianze, riflessioni, richiami alla responsabilità collettiva e alla necessità di un impegno concreto contro ogni forma di violenza, sopruso e sopraffazione.

Per l’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, che ha espresso attenzione e vicinanza al messaggio lanciato dai cittadini.

A conclusione della manifestazione, una delegazione del Comitato è stata ricevuta dal sindaco Federico Basile. Durante l’incontro, il primo cittadino ha espresso disponibilità a portare avanti, insieme al presidente del Consiglio comunale, l’iter per l’adozione della delibera che proclami ufficialmente Messina “Città della Pace”.

