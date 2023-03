Messina. Clima, febbraio 2023 chiude in media ma molto scarse le piogge - Tempostretto

Ecco tutti i dati relativi al mese di febbraio sulla città peloritana

Il febbraio 2023, a differenza di gennaio, è risultato perfettamente in linea con la media climatologica dell’area dello Stretto di Messina, con anomalie termiche piuttosto contenute, soprattutto nei valori delle temperature massime.

Analisi della prima decade

La prima decade del mese è stata piuttosto fredda, con frequenti irruzioni di aria fredda polare sul Mediterraneo, sfociate nel profondo ciclone che fra il 9 e il 10 febbraio ha flagellato le coste ioniche della Sicilia, con forti venti di levante e mareggiate. La media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina (gestita dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) è stata di ben +12,1°C, con uno scarto di circa -2,7°C rispetto la media climatologica di +14,8°C, per il periodo 1961-1990.

La media delle temperature minime è stata di +8,5°C, con uno scarto di -1,1°C rispetto la tipica media climatologica di febbraio, di +9,6°C, per il periodo 1961-1990. Proprio in questo periodo si è registrata la temperatura minima più bassa registrata in città, con un valore notevole di ben +5,2°C, raggiunto all’alba del 7 febbraio. Per ben tre giorni di fila le temperature minime sono state inferiori ai +7°C, fra giorno 6 e giorno 8.

Analisi seconda decade

Nella seconda decade di febbraio la circolazione atmosferica è rapidamente mutata, con l’ingresso di masse d’aria più miti dall’oceano Atlantico che hanno riportato le temperature su valori al di sopra della media stagionale. La media delle temperature massime ha raggiunto i +15,3°C, con uno scarto di appena +0,5°C sulla media climatologica. La media delle temperature minime si è spinta sui +9,9°C, appena +0,2°C rispetto la media climatologica.

Terza decade

In terza decade, vuoi anche per il tipico decorso stagionale (l’avvicinarsi della primavera e l’allungamento delle ore di luce), abbiamo assistito a un aumento delle temperature medie, sia delle massime che delle minime. La media delle temperature massime ha raggiunto i +16,8°C, con uno scarto di circa +2°C rispetto la media climatologica messinese. La media delle temperature minime è salita a ben +11,6°C, con uno scarto di ben +2°C rispetto la media di febbraio, di +9.6°C.

Dalla media aritmetica delle singole decadi viene fuori che la temperatura media delle massime del febbraio 2023 è stata di +14,7°C, mentre la media delle temperature minime ha raggiunto la soglia dei +10°C. Quindi la temperatura media del mese di febbraio, qui in riva allo Stretto di Messina, si è aggirata sui +12,3°C. Di circa +0,1°C superiore rispetto al valore medio climatologico di +12,2°C. In sostanza possiamo dire che febbraio a Messina ha chiuso perfettamente in media, senza far registrare anomalie termiche significative nel suo complesso.

Piogge sotto le medie

Da segnalare, invece, la scarsità di piogge avute sul territorio comunale durante l’intero mese. Basti pensare che l’accumulo complessivo è stato di ben 34,2 mm di pioggia, rispetto ai 98,4 mm della media mensile della città dello Stretto. A riguardo basti pensare che a Messina i giorni di pioggia sono stati solo 3, su 28 giorni. Un dato significativo che lo classica come uno dei febbrai più secchi degli ultimi anni.