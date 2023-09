Messina. "Com'è difficile prenotare le visite negli ospedali" - Tempostretto

Ugl Salute e Ugl Utl di Messina denunciano le difficoltà da parte dei cittadini tramite il Cup. "Visite non prenotabili online per i bambini"

MESSINA – Ugl Salute e Ugl Utl di Messina denunciano le sempre maggiori difficoltà da parte dei cittadini nel riuscire a prenotare una qualsiasi visita presso gli ospedali cittadini. “Ci risulta che nell’ultimo periodo gli utenti abbiano incontrato grandi difficoltà a prenotare attraverso il Centro Unico Prenotazioni (Cup) con attese telefoniche, quando si è fortunati, anche di diverse ore dopo numerosi tentativi. Ci sembra una situazione indecorosa per quei cittadini che, loro malgrado, si trovano nella necessità di dover accedere a una qualunque prestazione del Servizio sanitario nazionale” – affermano il segretario provinciale Ugl Salute, Fabrizio Denaro, e Ugl Utl, Tonino Sciotto.

La proposta dell’Unione generale del lavoro

Le prenotazioni, però, si possono fare semplicemente online. “Col grande limite che la prenotazione può essere fatta per il solo possessore dello Spid che accede, cioè non è possibile prenotare per un figlio piccolo (lo Spid per i servizi sanitari si può fare solo dai 14 anni in su, ndr), un anziano o un disabile. In quei casi l’unica possibilità sono le interminabili attese al telefono, come se ogni cittadino non avesse altro da fare, per poi vedersi prenotata la prestazione a distanza di diversi mesi ma questa è un’altra storia… Una proposta che ci sentiamo di fare è di agevolare le prenotazioni rendendo maggiormente fruibile la piattaforma online, consentendo le prenotazioni per conto di familiari attraverso le dovute autorizzazioni. Proposta che non risolverebbe il problema ma faciliterebbe un po’ le cose. Riteniamo ormai urgente e non più rinviabile da parte delle aziende sanitarie della provincia di Messina trovare una rapida soluzione per un grave problema che ciclicamente si ripete e che inevitabilmente impatta sull’accesso alle cure dei cittadini messinese”.