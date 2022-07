Messina. "Compagno adulto e autismo", il progetto alla fattoria Villarè - Tempostretto

La psicoterapeuta Maria Catena Silvestri presenterà il progetto: “Compagno Adulto e Autismo” Si punta al “fare insieme” in un'ottica solidale e sociale

MESSINA – Nella giornata di domani, sabato 2 luglio, la psicoterapeuta Maria Catena Silvestri presenterà il progetto: “Compagno Adulto e Autismo”. Si tratta di un progetto solidale e sociale, che punta al “fare insieme”. Il gruppo di lavoro organizzato dalla professionista vuole sostenere ragazzi con disturbi del neurosviluppo (con particolare riferimento allo Spettro Autistico), nei loro compiti evolutivi, renderli autonomi e promuovere le loro abilità sociali e relazionali.

In gruppo saranno condivise esperienze che fanno parte della vita quotidiana, come uscire, andare al bar, al cinema o a vedere una partita di calcio, prendere il tram… e tanto altro ancora! Nell’occasione saranno illustrati gli avanzamenti del progetto già in attività a Villarè da ben 5 anni: “A.B.A. therapy & Naturamica”.

Natura come terapia

La natura è terapia, è casa, è socializzazione, rappresenta una grande opportunità per sviluppare le autonomie. La professionalità e le competenze della dottoressa Maria Catena Silvestri, supervisore del progetto, e del suo team e la magia degli spazi dell’azienda agricola Villarè, hanno permesso di organizzare attività che mirano ad aumentare l’autonomia dei partecipanti.

Tutto ciò si traduce in un miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Laboratori di danza, musica, pittura, gioco libero, pet therapy, momenti di vita agricola, sono tutte le attività proposte e che permettono l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità tramite il gioco e le attività pre-lavorative, in contesti naturali.