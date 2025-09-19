 Messina. Corso gratuito per ultra 65enni per imparare l'uso dei telefonini moderni

Messina. Corso gratuito per ultra 65enni per imparare l’uso dei telefonini moderni

Redazione

Messina. Corso gratuito per ultra 65enni per imparare l’uso dei telefonini moderni

venerdì 19 Settembre 2025 - 09:00

Prenotazioni entro il 27 settembre per un massimo di 25 posti

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Assessorato alla Cultura annunciano un Corso di Alfabetizzazione Digitale gratuito, dedicato agli adulti residenti a Messina che hanno compiuto 65 anni. L’iniziativa, realizzata con il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale, mira a ridurre il divario digitale e a promuovere l’inclusione sociale nella terza età.

Il corso, intitolato “Impariamo a usare lo smartphone con facilità”, è strutturato in quattro lezioni che si terranno ogni mercoledì di ottobre, a partire dal 1. ottobre 2025, dalle 11 alle 12. Il percorso formativo è pensato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, dalle basi all’utilizzo avanzato degli strumenti digitali.

Il corso si terrà alla Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, situata sul viale Boccetta, Palazzo della Cultura, al primo piano. Per partecipare, è necessario prenotarsi entro sabato 27 settembre 2025, tramite questo link. 

I posti sono limitati ad un massimo di 25 partecipanti per garantire un’esperienza di apprendimento efficace e personalizzata. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca all’indirizzo email biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o telefonicamente al numero 090 7723549.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo
Riaperto dopo 5 anni il ponte sul torrente Mela
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED