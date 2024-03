Messina. Crollo di cornicioni al Rione Ferrovieri

Una situazione già segnalata al Comune

MESSINA – Un condominio che cade a pezzi. Tetti che si sgretolano e case al collasso: il grido d’aiuto di 20 famiglie. Questo il titolo del nostro servizio il primo febbraio 2023. È successo in due palazzine di via Alessandria nel cosiddetto Rione Ferrovieri, a pochi metri dalla via Don Blasco. E succede ancora in via Alessandria n. 25. “Sono crollati stamattina i cornicioni di una terrazza inagibile. Da tempo segnaliamo l’emergenza al Comune ma qui vediamo solo i vigili del fuoco”, dice un residente.

Non ci dovrebbero essere grossi danni ma stiamo verificando. I vigili del fuoco intervengono lì in continuazione, si contano almeno 20 interventi, ma è chiaro che il problema è strutturale.