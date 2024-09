Messina. Da oggi il “Mercatino dei libri usati” a piazza Unione Europea

E prosegue la mostra “Officina del Sole & Friends”

La mostra “Officina del Sole & Friends”, allestista il 26 agosto scorso nell’atrio di palazzo Zanca, a cura dell’Officina del Sole visitabile, è stata prorogata al 4 settembre prossimo. La mostra è inserita nell’ambito del programma delle iniziative del festival “MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico” edizione 2024, la fiera del fumetto messinese entrata a far parte della Rete italiana dei festival dedicati al fumetto, proposto da StrettoCrea, che si è conclusa domenica 1° settembre al Palacultura Antonello.

La possibilità di posticipare la chiusura dell’esposizione dedicata al mondo del fumetto è stata una scelta assunta dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alle Politiche giovanili in sinergia con la Consulta provinciale degli studenti di Messina e gli organizzatori della mostra, in considerazione dell’apertura dal 2 al 4 settembre del “Mercatino dei libri”, l’iniziativa riproposta anche quest’anno dalla Giunta Basile, cui farà da cornice la scalinata di piazza Unione Europea, coperta da teli sui quali saranno esposti i libri.

Considerato che i due appuntamenti richiameranno una nutrita partecipazione di giovani, l’Amministrazione comunale intende offrire loro per la prima settimana di settembre momenti e occasioni di incontro, di aggregazione nella Casa comunale e nella Piazza che la circonda dove gli studenti, da una parte, avranno la possibilità di effettuare lo scambio dei propri libri con l’obiettivo di favorire il riuso e il risparmio, dall’altra insieme ad altrettanti giovani, persone anche mature e intere famiglie potranno ammirare l’esposizione di 40 opere che spaziano dall’arte del fumetto, all’illustrazione caratterizzata da disegni e fotografie di 20 artisti siciliani e calabresi.