MessinAttiva chiude il 2025 con 180 kg di rifiuti raccolti a Torre Faro

Trenta sacchi rimossi grazie all'impegno di tanti giovani

MESSINA – MessinAttiva conclude il suo 2025 con un altro gesto concreto d’amore per il territorio. Nell’ultima giornata di raccolta dell’anno, l’associazione ha mobilitato decine di volontari sulla spiaggia di Torre Faro, riuscendo a sottrarre al mare e all’arenile circa 180 chili di rifiuti. Un bottino pari a 30 sacchi colmi di plastica, scarti e detriti, che restituisce dignità a uno degli scorci più suggestivi della città.

La carica dei giovanissimi per l’ambiente

A colpire maggiormente gli organizzatori è stata la partecipazione di nuovi volontari, molti dei quali alla loro prima esperienza sul campo. Il dato più significativo riguarda l’età: sono stati infatti molti i giovani che hanno scelto di dedicare la propria mattinata al benessere dell’ecosistema marino. Una testimonianza preziosa di come la sensibilità ecologica stia mettendo radici profonde tra le nuove generazioni messinesi, pronte a rimboccarsi le maniche per una città più pulita.

Un bilancio positivo verso il nuovo anno

L’atmosfera di festa e condivisione ha caratterizzato l’intera mattinata, trasformando un dovere civico in un momento di comunità. MessinAttiva, nel ringraziare chi ha reso possibile questo risultato, ha rivolto un augurio speciale alla cittadinanza per un 2026 che sia sempre più ricco di buoni propositi e attenzione verso il bene comune. L’obiettivo resta chiaro: trasformare l’eccezionalità di queste giornate nella normalità di una gestione rispettosa del nostro patrimonio.