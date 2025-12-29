Gioia Tauro. Sequestrato centro scommesse, denunciato il titolare

Il titolare del centro scommesse sequestrato dai carabinieri e risultato abusivo, consentiva il gioco ai minori

GIOIA TAURO – “I carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo, titolare di un centro scommesse. L’intervento, scaturito dal fiuto investigativo e dalla costante presenza dell’Arma nel centro cittadino, ha permesso di individuare un’agenzia di scommesse pienamente operativa, ma risultata completamente abusiva. All’interno dei locali, i militari hanno sorpreso due giovani scommettitori, uno dei quali minorenne, intenti a utilizzare postazioni regolarmente connesse e funzionanti.

I successivi accertamenti, condotti con tempestività dai Carabinieri in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, hanno fatto emergere una situazione di totale illegalità amministrativa e penale. L’attività veniva infatti esercitata in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di qualsivoglia titolo abilitativo rilasciato dall’Agenzia dei Monopoli o dal Comune. Nonostante l’interessato avesse presentato una semplice richiesta per l’apertura di un ‘internet point’, i locali erano stati attrezzati come una vera e propria sala scommesse, con ben 13 postazioni informatiche complete di stampanti termiche per la gestione delle puntate.

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’intero locale, esteso per circa 100 metri quadrati, e tutte le apparecchiature elettroniche presenti. Il titolare dovrà rispondere dinanzi alla Procura della Repubblica di Palmi di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa, nonché della violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro.”