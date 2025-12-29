 Reggio. Ponte, Saccomanno: "Corte dei Conti ha travalicato le proprie competenze"

lunedì 29 Dicembre 2025 - 10:15

REGGIO CALABRIA Giacomo Francesco Saccomanno, presidente del Centro Studi “Giustizia&Giusta”, si schiera contro il “No” della Corte dei Conti alla delibera Cipess per il Ponte sullo Stretto. Secondo l’avvocato calabrese, l’organo di controllo avrebbe travalicato i propri limiti costituzionali, alimentando un clima di disorientamento informativo a danno del Mezzogiorno.

Saccomanno solleva forti dubbi sulla legittimità e le modalità del parere: «la Corte ha funzioni di controllo preventivo e consultivo (artt. 100 e 103 Cost.), non di negazione assoluta», spiega il Presidente, sottolineando come sia mancata la collaborazione con le istituzioni e la partecipazione di chi conosceva i dettagli del progetto. «Come ha fatto la relatrice a leggere migliaia di pagine in pochi mesi?», si chiede polemicamente, mettendo in discussione il valore giuridico delle affermazioni contenute nel parere.

Il blocco dell’opera non sarebbe solo un “No” al ponte, ma un colpo mortale a un intero sistema infrastrutturale:

  • Occupazione: Persi oltre 100 mila posti di lavoro previsti in 7-8 anni.
  • Investimenti: A rischio circa 70-80 miliardi di opere connesse tra Calabria e Sicilia.
  • Zavorra sociale: Una condanna a restare indietro rispetto al Nord, alimentando l’esodo di 170 mila giovani e laureati che ogni anno abbandonano il Sud.

“Sinistra contro il Mezzogiorno”

Saccomanno non risparmia la politica, accusando la sinistra di voler mantenere il Sud in uno stato di arretratezza per fini elettorali. «Dovranno rispondere al popolo di questo disastro. Dire che i fondi saranno dirottati su altre strade è una bugia smentita da un secolo di silenzi».

L’appello finale è alla coscienza dei cittadini: un invito a usare il “voto libero” per sanzionare chiunque ostacoli la crescita economica e sociale di una terra colpita da una povertà devastante.

