Messina. “Da oggi un nuovo pediatra e da maggio un secondo”

Asp Messina interviene dopo l'allarme lanciato dal consigliere comunale Giandomenico La Fauci

“Appena abbiamo saputo della carenza di pediatri di libera scelta a Messina rispetto al numero di cittadini, ci siamo subito mossi in accordo con la Regione, per cercare di intervenire nelle zone della città più in sofferenza. Dopo la riunione di ieri del comitato dei pediatri all’Asp, oggi c’è già un nuovo pediatra e a maggio ne arriverà un secondo”. A dirlo il commissario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, dopo l’ennesimo allarme lanciato ieri dal consigliere comunale Giandomenico La Fauci.

“È importante – prosegue – che le autorità sanitarie e i governi si impegnino sempre di più a fornire risorse adeguate per garantire un numero sufficiente di pediatri”.