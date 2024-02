Messina. Dal 1. marzo il parcheggio di Villa Dante torna a pagamento

Da un anno era gratuito, ora si pagherà di nuovo

E’ rimasto gratuito per un anno, dopo la delibera di giunta 147 del 10 marzo 2023. Ma a partire dal 1. marzo 2024 si cambia e il parcheggio di Zaera Sud/Villa Dante torna a pagamento.

La gratuità era stata stabilita considerati i lavori per il vicino nuovo parcheggio di via Catania, che hanno ridotto le carreggiate da due a una.

Ora, si legge in una nuova delibera, la numero 71 del 23 febbraio 2024, “risultano completati i lavori edili del parcheggio di interscambio di Via Catania che è già stato utilizzato a livello sperimentale durante le festività natalizie e a breve sarà riaperto alla sosta”.

Gli abbonati

Ma non si aspetterà la riapertura perché “occorre consentire l’utilizzo dell’abbonamento alla sosta, ordinario ed emesso con l’azione di incentivazione all’uso del trasporto pubblico denominata “MoveME”, in modo da garantire ai titolari dell’abbonamento di poter fruire degli stalli nel parcheggio di interscambio Zaera Sud”.

Cioè si torna a pagamento per garantire il posto agli abbonati. Che in realtà non mancava, visto che il parcheggio (almeno il piano – 2) non si riempiva neanche quando era gratuito.

Il parcheggio, come accadeva prima e come continua ad accadere anche negli altri multipiano, avrà un costo di un euro l’ora.