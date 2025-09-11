Messina, dal 15 settembre riparte il Cineforum Orione al Lux

Si tratta del secondo ciclo della sessantaduesima edizione. Ecco il programma nel segno del cinema di qualità

MESSINA – Dopo la pausa estiva, riprendono le programmazioni della stagione cinematografica 2025 del Cineforum Orione con il secondo ciclo della rassegna annuale, giunta alla sessantaduesima edizione, sempre nel segno della qualità cinematografica.

Un programma di 10 titoli ogni lunedì e giovedì

Il classico appuntamento cinefilo, con proiezioni ogni lunedì e giovedì presso il Cinema Lux, propone a partire da lunedì 15 settembre un programma di 10 titoli provenienti dai più importanti festival internazionali, perlopiù prime assolute per la città di Messina.

La prima parte della rassegna sarà dedicata al cinema francese, in coda titoli legati al tema identità/libertà”. In aggiunta, il classico incontro con il regista (Antonio Pisu, in occasione della proiezione di “Tornando a Est”, in sala dal 13 ottobre), un omaggio a Gene Hackman (“La conversazione” di Francis Ford Coppola in versione restaurata, dal 20 ottobre) e film europei che incrociano temi storici e questioni relazionali.

Si inizia con il film francese “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol, con Pierre Lottin e Benjamin Lavernhe, presentato al Festival di Cannes (orari 16.00 – 18.30 – 21.00).

TRAMA: L’orchestra stonata, il film diretto da Emmanuel Courcol, vede protagonista Thibaut (Benjamin Lavernhe) un famoso direttore d’orchestra.

La sua vita cambia radicalmente quando scopre di avere una grave forma di leucemia. L’unico modo per salvarsi è il trapianto di midollo osseo, ma trovare un donatore compatibile non è semplice. Proprio a causa della scoperta della malattia, Thibaut viene a conoscenza di essere stato adottato. Un donatore perfettamente compatibile sembra essere suo fratello biologico che non ha mai conosciuto.

Si tratta di un modesto impiegato che vive in una piccola cittadina nel Nord della Francia e suona il trombone nella fanfara comunale. La banda rischia di sciogliersi e la fabbrica della città sta per essere chiusa. Thibaut parte per andare a cercare suo fratello e il loro incontro si rivela un’incredibile avventura che cambia la vita di entrambi per sempre.

Gli abbonamenti sono già in vendita presso il Cinema Lux.

Il programma si svolge con l’intervento di Europa Cinemas, del ministero della Cultura e della Regione siciliana – assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e assessorato Turismo Sport e Spettacolo – e con il patrocinio gratuito della Ficc (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale aderisce lo stesso Cineforum Orione.

Il programma è disponibile online sui siti dell’Orione e del Lux.