Messina. Di Paola: "Noi del M5S unica alternativa per la Sicilia, De Luca come Crocetta" VIDEO - Tempostretto

Il candidato alla presidenza del Movimento Cinquestelle presenta i candidati all'Ars e il programma per la Regione

MESSINA – “Noi M5S siamo il primo partito in Sicilia e il nostro obiettivo è liberare le Asp dalla politica. Un’unica azienda sanitaria regionale permetterà di eliminare la cappa delle nomine politiche”. Nuccio Di Paola, già deputato regionale e portavoce, presenta a Messina i candidati all’Assemblea regionale del Movimento Cinquestelle e indica le linee programmatiche della sua candidatura alla presidenza. Un appello ai messinesi? Quello di non farsi incantare dalla proposta di Cateno De Luca. Per Di Paola, “un candidato simile all’ex presidente Crocetta, che ho battuto a Gela. Io lo chiamo “Croteno”: non ha votato la mozione di sfiducia contro Musumeci e non rappresenta una vera alternativa”. La sconfitta a Messina alle amministrative? Per il candidato alla presidenza il nodo critico era “l’alleanza col Pd. Noi siamo una vera alternativa come politiche sociali”.

Ecco i candidati messinesi del M5s alle elezioni regionali del 25 settembre:

– Antonella Papiro (deputata alla Camera),

– Antonio De Luca (deputato all’Ars),

– Cristina Cannistrà (ex consigliera comunale di Messina),

– Vera Giorgianni (avvocata)

– Calogero Leanza (attivo nel settore agroalimentare)

– Giovanni Utano (medico dell’Asp),

– Riccardo Zingone (odontoiatra),

– Lillo Valvieri (parrucchiere).