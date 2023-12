Messina. Disagi idrici nelle zone alte della città, Amam studia soluzioni necessarie - Tempostretto

Problemi in via delle Mura, Setajoli e Osservatorio. Effettuato un sopralluogo dopo la richiesta del consigliere della IV Municipalità Renato Coletta

MESSINA – “La rete idrica andrebbe gradatamente sostituita per evitare perdite e conseguenti cali di pressione che non consentono un approvvigionamento adeguato degli isolati con “prevalenza” sfavorevole perché edificati nelle zone alte della città”. Lo sostiene il consigliere del Pd della IV Municipalità Renato Coletta (Pd), intervenuto sull’argomento “dopo che negli ultimi si sono registrati grossi disagi nei complessi di via delle Mura, a seguito dei quali Amam ha disposto un servizio costante di autobotti”. “Il 14 dicembre – precisa Coletta – ho richiesto ad Amam di modificare la distribuzione del serbatoio Trapani, realizzando linee “preferenziali” per i principali isolati dove persistono ben noti problemi di approvvigionamento idrico, non soltanto in via delle Mura, ma anche nelle vie Setajoli e Osservatorio”.

Oggi si è svolto un sopralluogo con i tecnici Amam a cui ha partecipato anche lo stesso Coletta. “Assieme ai tecnici – racconta il consigliere della IV Municipalità – abbiamo individuato alcune criticità e soprattutto le soluzioni necessarie a garantire in futuro la regolare fornitura di acqua. Adesso toccherà ad Amam realizzare le modifiche da me richieste. Seguirò l’operato della partecipata, sollecitandola a dare inizio finalmente ad una graduale sostituzione delle più antiche reti primarie e secondarie idrico-fognarie del centro cittadino. La fornitura di acqua e la sicurezza degli impianti fognari, sono un’esigenza primaria per la qualità di vita della cittadinanza – ha concluso Renato Coletta – ben più importanti di costosi “spot elettorali” come l’illuminazione delle fontane pubbliche”.