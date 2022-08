Messina. Disavventura per una bimba in Piazza Unione Europea - Tempostretto

Una bambina è caduta nella buca lasciata dall'espianto di un tronco di palma. Abbiamo verificato che nel frattempo il problema è stato risolto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve sono la signora Marina Sciuto e vorrei segnalare un fatto accaduto sabato 13 agosto a piazza Municipio a Messina. Ho portato mia figlia di 5 anni a vedere i Giganti. Tutto bene fino a quando la bambina, attratta da un venditore ambulante di palloncini e gadget vari per bambini, si è messa a correre passando per l’aiuola. E in un attimo è caduta dentro una buca, lasciata incustodita sicuramente dopo lo sradicamento di un albero.

Mia figlia è caduta dentro, aveva fuori meno di mezzo corpo, e la paura è stata assurda sia per lei, che per me e mio marito. Ho chiamato un vigile, là presente . Ma, all’infuori di una relazione di servizio, non ha fatto altro. La bambina ha subito accusato dolore al piede ma fortunatamente niente di importante.

Ora, mi chiedo, come si fa a lasciare senza un avviso una buca così profonda e a vista? Soprattutto in queste giornate così affollate. Spero abbiano preso precauzioni ma ne dubito. Dopo un’ora sono ripassata ma la buca era ancora li, senza nessun segnale di pericolo! Allego foto. Grazie.

In effetti, oggi, lunedì 15 Agosto, ci siamo recati sul posto e abbiamo verificato che la buca segnalata dalla lettrice e un’altra simile, altrettanto pericolosa, sono state recintate. Sarebbe stato più opportuno farlo prima.