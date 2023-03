Qualche foto-trappola in più sarebbe utile per individuare e sanzionare gli incivili dei rifiuti che non lasciano in pace nemmeno le scuole

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scuola Cesareo a Ritiro. Vergognoso, fuori una scuola pubblica”.

Senza ritegno. Gli incivili dei rifiuti lasciano la loro immondizia dovunque, anche nei pressi delle scuole. Certo se si installasse qualche foto-trappola in più sarebbe più facile individuare e sanzionare i responsabili.

Rifiuti davanti alla scuola Cesareo