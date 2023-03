Messina. Domenica la "Partita del cuore" con l'associazione "Genitori si diventa" - Tempostretto

La manifestazione intende radunare genitori, avvocati, assistenti sociali, giudici e tutte quelle figure professionali e non che vengono attivate quando purtroppo inizia una separazione

Domenica 19 marzo, ai campetti Rosario Central di via Palmara, alle 10:30 è in programma la “Partita del cuore”, iniziativa ideata e creata da Idea Eventi 3.0 con il patrocinio dell’associazione Genitori per sempre di Messina.

La manifestazione intende radunare genitori, avvocati, assistenti sociali, giudici e tutte quelle figure professionali e non che vengono attivate quando purtroppo inizia una separazione, con l’intento di sensibilizzare il pensiero comune al dramma che vivono in prima persona i nostri figli.