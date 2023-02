Messina. "Dopo i lavori, a Piazza del Popolo parcheggi abusivi sul marciapiede" - Tempostretto

La segnalazione di un nostro lettore: "Impedito il passaggio dei pedoni e disagi alla circolazione"

MESSINA – Ci scrive un nostro lettore per “segnalare una situazione di parcheggio abusivo a Piazza del Popolo”. “Dopo i lavori di rifacimento del marciapiede – si legge nella segnalazione inviata al nostro numero WhatsApp – alcuni cittadini continuano a parcheggiare auto e motorini sulla strada, impedendo il passaggio di pedoni e creando disagi per la circolazione veicolare. Questa situazione rende difficile e pericoloso il passaggio per i pedoni, che spesso devono deviare dalla loro traiettoria per evitare questi veicoli in sosta. Inoltre, è importante sottolineare che l’accesso dei veicoli al marciapiede può provocare il danneggiamento del recente rifacimento del marciapiede stesso”.

Il lettore si rivolge alla nostra testata per “porre attenzione su questo problema e di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si rispettino le norme di sicurezza stradale e si garantisca un ambiente più sicuro e accessibile per tutti”. “Allo stesso tempo – conclude – chiedo alle autorità competenti di intervenire per far rispettare le norme di divieto di sosta e di garantire la tutela del marciapiede”.