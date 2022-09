Messina. E' ai domiciliari e ruba un motorino: arrestato 42enne dalla polizia - Tempostretto

Durante la fuga si è schiantato su un'auto in sosta

MESSINA – È scattato stanotte l’arresto di un quarantaduenne di nazionalità marocchina ad opera dei Poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Evasione e furto aggravato i reati contestati. Il quarantaduenne, agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato da casa e avrebbe rubato uno scooter in Piazza Francesco Lo Sardo. I poliziotti lo hanno rintracciato e raggiunto a breve distanza, in via Antonino Martino, dove lo stesso, in fuga, si era schiantato contro un’auto in sosta.

Ricevute le cure necessarie in ospedale, l’uomo è stato arrestato e denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool: dagli accertamenti espletati è emerso infatti che, poco prima aveva asssunto alcool e cocaina. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso gli Uffici di Polizia della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi. Denunciata anche una seconda persona che avrebbe aiutato il reo nel furto del motociclo.