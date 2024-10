Messina. È morto Thanos Liossis, Lega navale a lutto

Ingegnere, è stato un punto di riferimento della comunità greca

MESSINA – Ieri sera è morto a Messina l’ingegnere Thanos Liossis, dopo una lunga malattia. Un punto di riferimento della Lega navale – sezione di Messina, quasi sempre nel direttivo, e della comunità greca in città. Ed è stato anche presidente del Rotary Club 2110 Stretto di Messina.

Così lo ricorda su Faceboolk un suo amico, Alfio Seminara: “Occhi chiari, sinceri e leali, con lui dovevi essere schietto e sincero e dovevi guardarlo negli occhi quando gli parlavi. Carattere non facile, ma se ti accettava come amico potevi sempre e comunque contare su di lui. Alla Lega Navale, sezione di Messina, era lui che faceva funzionare gli impianti. Era lui che provvedeva alla sistemazione e alla manutenzione dei motori dei natanti della Lega navale, al loro rimessaggio, sempre pronto a dare una mano se richiesto, ma anche ad offrirla quando non richiesto. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo fra i soci della Lega navale che lo conoscevano e lo apprezzavano, ma anche nella comunità dei Greci a Messina, fra i quali era elemento di spicco. Siamo stati amici per tanti anni, a volte anche sfottendoci a vicenda e ridendo. Mi mancherai. Addio”.