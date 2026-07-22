 Messina e provincia travolte dalle fiamme, roghi tra Castanea, Salice e Saponara

Messina e provincia travolte dalle fiamme, roghi tra Castanea, Salice e Saponara

Alessandra Serio

Messina e provincia travolte dalle fiamme, roghi tra Castanea, Salice e Saponara

mercoledì 22 Luglio 2026 - 13:41

Vigili del fuoco in azione nei vari punti critici, richiesto l'intervento di un Canadair per domare l'ampio fronte d'incendio sulle colline

Nuova giornata di emergenza incendi per Messina e provincia. In fiamme le colline messinesi tra Castanea, in particolare a Portella, e Salice, dove i Vigili del fuoco sono in azione per tenere sotto controllo un grosso fronte di fiamme.

Preoccupa l’ampiezza dei roghi nella vasta area verde. È stato richiesto l’invio di un Canadair per domare il rogo. Fiamme anche sulle colline di Saponara. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in tutti i punti in cui è stata segnalata l’emergenza. Le fiamme hanno lambito le abitazioni nella zona della chiesa di San Domenico.

Un commento

  1. Nstwviva 22 Luglio 2026 15:31

    Ogni anno la stessa storia, ma non arrestano mai nessuno, è quando anche raramente capita non gli fanno niente, forse tutti i grandi ambientalisti che abbiamo a Messina dovrebbero organizzarsi per una vigilanza volontaria anziché stare dietro ai computer a scrivere di ambientalismo e a fare le inutili convention sul no ponte che mai si farà ma che dà visibilità mediatica e politica.

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