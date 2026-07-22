Messina e provincia travolte dalle fiamme, roghi tra Castanea, Salice e Saponara

Vigili del fuoco in azione nei vari punti critici, richiesto l'intervento di un Canadair per domare l'ampio fronte d'incendio sulle colline

Nuova giornata di emergenza incendi per Messina e provincia. In fiamme le colline messinesi tra Castanea, in particolare a Portella, e Salice, dove i Vigili del fuoco sono in azione per tenere sotto controllo un grosso fronte di fiamme.

Preoccupa l’ampiezza dei roghi nella vasta area verde. È stato richiesto l’invio di un Canadair per domare il rogo. Fiamme anche sulle colline di Saponara. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in tutti i punti in cui è stata segnalata l’emergenza. Le fiamme hanno lambito le abitazioni nella zona della chiesa di San Domenico.