Messina, ecco il nuovo Centro polifunzionale della Protezione Civile FOTO

Il Centro era abbandonato da anni, è stato riqualificato e ora aperto

MESSINA – Il Centro polifunzionale della Protezione civile di Santa Lucia sopra Contesse è realtà. Da oggi la struttura sarà operativa e servirà tanto alla Protezione Civile quanto agli altri enti che chiederanno l’utilizzo di poter fare base, ma anche e soprattutto formare il proprio personale. All’interno dell’area, il cui ingresso è direttamente collegato all’uscita autostradale di San Filippo, si trovano ampie sale conferenze in grado di ospitare decine di volontari, ma anche la sala radio, un’infermeria, una cucina, bagni e spazi esterni per mezzi di soccorso e soccorritori. Il centro è il simbolo “di una città che è in grado di affrontare le emergenze, anche se speriamo di non doverlo fare mai” – dice l’ingegnere Antonio Rizzo, esperto per le attività di protezione civile.

Si tratta di un’area di 4mila metri quadri per cui erano stati individuati fondi Po Fesr per 580mila euro. L’aggiudicazione è arrivata due anni fa, nel giugno 2022, per un importo al netto del ribasso d’asta di 366mila euro.

“Era una struttura abbandonata”

“L’ho definita la casa dei volontari perché credo che la protezione civile senza i volontari possa fare poco”. Così il sindaco Federico Basile, dopo il taglio del nastro. “Abbiamo riqualificato una struttura abbandonata e creato un punto di riferimento non solo per chi lo utilizzerà ma per tutta la comunità. E’ un piccolo gioiellino, un fiore all’occhiello. È collegato all’autostrada, ma è anche vicinissimo a due impianti sportivi e al Policlinico. Si tratta di una struttura polifunzionale perché sarà utilizzata da tanti soggetti”.

“Questa struttura, pensata con Cateno De Luca nel 2018, è nata dal recupero di un centro abbandonato, per renderlo la casa del volontariato in primis, ma anche un luogo di formazione e un centro a servizio di tutti coloro che ne hanno necessità, gli enti che vogliono farne uso, dal 118 alla forestale o ai vigili del fuoco – aggiunge l’assessore Massimo Minutoli -. In questi anni Messina ha fatto passi da gigante sulla protezione civile. In caso di necessità avremo una macchina organizzativa competente e formata anche grazie a questo luogo”.

“Veniamo fuori da una serie di interventi sul sistema idrico portati avanti anche grazie all’aiuto della protezione civile che si è messa a disposizione dei cittadini – ricorda il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio -. Grazie ai volontari, grazie al sistema protezione civile, Messina si merita di essere definita un’eccellenza. Abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie possibili”.